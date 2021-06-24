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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Карабах
24 июня 2021 г. 20:38
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий".

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.

Кроме того, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил признательность за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины "Спутник V".

Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.

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Версия на английском языке Putin, Erdogan discuss situation in Karabakh
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