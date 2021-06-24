Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Как передает Report, об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий".
Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.
Кроме того, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил признательность за возобновление авиасообщения между двумя странами и начало поставок в республику вакцины "Спутник V".
Отмечается, что в беседе обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях.