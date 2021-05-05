Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Затронута проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.