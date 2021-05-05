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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах
5 мая 2021 г. 18:00
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Затронута проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Putin, Erdogan mull situation in Karabakh

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