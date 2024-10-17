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Путешественники из Грузии прибыли в Шушу

Путешественники из Грузии прибыли в Шушу Группа грузинских путешественников прибыла в культурную столицу Азербайджана - город Шушу.
Карабах
17 октября 2024 г. 16:42
Путешественники из Грузии прибыли в Шушу

Группа грузинских путешественников прибыла в культурную столицу Азербайджана - город Шушу.

Как передает Report, гости ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, посетят Шушинскую крепость и равнину Джыдыр-дюзю.

Путешественники будут подробно проинформированы об истории древнего азербайджанского города, они также посетят Дом-музей Хуршидбану Натаван, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, "Хангызы булагы" и другие исторические и культурные достопримечательности.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии, визит на освобожденные территории завершится 22 октября.

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Версия на английском языке Travelers from Georgia arrive in Shusha
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı səyyahlar Şuşaya gəlib

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