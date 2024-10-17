Путешественники из Грузии прибыли в Шушу

Группа грузинских путешественников прибыла в культурную столицу Азербайджана - город Шушу.

Группа грузинских путешественников прибыла в культурную столицу Азербайджана - город Шушу.

Как передает Report, гости ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, посетят Шушинскую крепость и равнину Джыдыр-дюзю.

Путешественники будут подробно проинформированы об истории древнего азербайджанского города, они также посетят Дом-музей Хуршидбану Натаван, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, "Хангызы булагы" и другие исторические и культурные достопримечательности.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии, визит на освобожденные территории завершится 22 октября.