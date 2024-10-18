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Путешественники из Грузии посетили Агдам

Путешественники из Грузии посетили Агдам Делегация грузинских путешественников посетила Агдам.
Карабах
18 октября 2024 г. 15:29
Путешественники из Грузии посетили Агдам

Делегация грузинских путешественников посетила Агдам.

Как передает Report, гости ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в Агдаме за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.

Во время визита путешественники посетили отреставрированную Агдамскую мечеть и Аллею шехидов.

Гостям также показали исторические фотографии города до оккупации и разрушений.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Путешественники в составе 30 человек ознакомятся со строительно-восстановительными работами в регионе, историческими памятниками.

Визит на освобожденные территории завершится 22 октября.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на английском языке ФотоGeorgian travelers witness rebirth of Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanlı səyyahlar Ağdama səfər ediblər

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