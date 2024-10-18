Путешественники из Грузии посетили Агдам

Делегация грузинских путешественников посетила Агдам.
Как передает Report, гости ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в Агдаме за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.
Во время визита путешественники посетили отреставрированную Агдамскую мечеть и Аллею шехидов.
Гостям также показали исторические фотографии города до оккупации и разрушений.
Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Путешественники в составе 30 человек ознакомятся со строительно-восстановительными работами в регионе, историческими памятниками.
Визит на освобожденные территории завершится 22 октября.
Фото: Эхтирам Джабиев