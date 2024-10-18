Путешественники из Грузии ознакомились с городом Ханкенди

Группа путешественников из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.
Как передает Report, гости ознакомились с проводимыми в городе восстановительными работами.
Путешественники посетили стадион и Университет Карабах, а также памятники истории и культуры.
Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Путешественники в составе 30 человек ознакомятся со строительно-восстановительными работами в регионе, историческими памятниками.
Визит на освобожденные территории завершится 22 октября.
Фото: Эхтирам Джабиев