Путешественники из Грузии ознакомились с городом Ханкенди

Группа путешественников из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.

Группа путешественников из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.

Как передает Report, гости ознакомились с проводимыми в городе восстановительными работами.

Путешественники посетили стадион и Университет Карабах, а также памятники истории и культуры.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Путешественники в составе 30 человек ознакомятся со строительно-восстановительными работами в регионе, историческими памятниками.

Визит на освобожденные территории завершится 22 октября.

Фото: Эхтирам Джабиев