Путешественники из 26 стран совершили прогулку по Джыдыр дюзю в Шуше

Делегация международных путешественников из 26 стран, находящаяся сейчас в Шуше, посетила Джыдыр дюзю.

Делегация международных путешественников из 26 стран, находящаяся в Шуше, посетила Джыдыр дюзю.

Как передает Report, группа состоит из 50 человек и включает в себя представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

В Шуше международная делегация также воочию ознакомилась с последствиями преступлений, совершенных Арменией в период оккупации города, уничтожением культурных и исторических памятников Азербайджана и вандализмом в отношении их.

Путешественники посетили Шушинскую крепость и побывали у здания исполнительной власти города, построенного после освобождения города.

Туристы будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников. Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает в представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.