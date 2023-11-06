Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов

После решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.

После решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.

Об этом Report сказал путешественник филиппинского происхождения из Австралии Дондон Бейлс (Dondon Bales).

Он отметил, что это его первый визит в Карабахский регион: "Благодаря этой поездке я узнал подробную информацию о событиях в регионе, произошедших в 90-х годах прошлого столетия, о первой и второй карабахских войнах. Я большой любитель путешествовать и объездил очень много стран. Что касается Карабаха, то здесь невероятно красивые, завораживающие пейзажи, я был поражен всем увиденным".

Д.Бейлс выразил уверенность, что после решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.

Напомним, что группа из 50 человек, включающая представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран, находилась на освобожденных территориях Азербайджана в период с 4 по 6 ноября.

В последний день визита путешественники побывали на территории Джебраильского района, где ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся древним памятником азербайджанского зодчества, а также понаблюдали за процессом обезвреживания одной из мин, заложенных вооруженными силами Армении в Физули.