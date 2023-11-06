О нас

Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов

Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов После решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.
Карабах
6 ноября 2023 г. 15:07
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов

После решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.

Об этом Report сказал путешественник филиппинского происхождения из Австралии Дондон Бейлс (Dondon Bales).

Он отметил, что это его первый визит в Карабахский регион: "Благодаря этой поездке я узнал подробную информацию о событиях в регионе, произошедших в 90-х годах прошлого столетия, о первой и второй карабахских войнах. Я большой любитель путешествовать и объездил очень много стран. Что касается Карабаха, то здесь невероятно красивые, завораживающие пейзажи, я был поражен всем увиденным".

Д.Бейлс выразил уверенность, что после решения минной проблемы Карабах превратится в популярное направление среди туристов.

Напомним, что группа из 50 человек, включающая представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран, находилась на освобожденных территориях Азербайджана в период с 4 по 6 ноября.

В последний день визита путешественники побывали на территории Джебраильского района, где ознакомились с Худаферинским мостом, являющимся древним памятником азербайджанского зодчества, а также понаблюдали за процессом обезвреживания одной из мин, заложенных вооруженными силами Армении в Физули.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Traveler: After solving landmine problem, Karabakh to become popular among tourists
Версия на азербайджанском языке Səyyah: “Mina problemi həll edildikdən sonra Qarabağ turistlər üçün populyar məkana çevriləcək”

Другие новости из категории

Завершился визит международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана
Завершился визит международных путешественников на освобожденные территории Азербайджана
6 ноября 2023 г. 14:45
Путешественница из Венгрии: Важно как можно быстрее решить минную проблему в Карабахе
Путешественница из Венгрии: Важно как можно быстрее решить минную проблему в Карабахе
6 ноября 2023 г. 14:01
Путешественник из Косово: Помощь международного сообщества ускорит процесс разминирования Карабаха
Путешественник из Косово: Помощь международного сообщества ускорит процесс разминирования Карабаха
6 ноября 2023 г. 13:45
Путешественник из Турции: Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха
Путешественник из Турции: Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха
6 ноября 2023 г. 13:33
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Международные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мины в Физули
ФотоМеждународные путешественники наблюдали за процессом обезвреживания мины в Физули
6 ноября 2023 г. 11:55
Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений
Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений
6 ноября 2023 г. 10:17
Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле
ФотоМеждународные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле
6 ноября 2023 г. 09:52
Байрамов: За последние три года незаконный режим заминировал 480 км территории
Байрамов: За последние три года незаконный режим заминировал 480 км территории
4 ноября 2023 г. 21:55
Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион
Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион
4 ноября 2023 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi