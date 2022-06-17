Путешественник из Ямайки: Радует, что Карабах стремительно восстанавливается

Об этом Report заявил путешественник из Ямайки Роман Уэлдс (Romaine Welds).

Карабах очень стремительно восстанавливается, что не может не радовать.

Об этом Report заявил путешественник из Ямайки Роман Уэлдс (Romaine Welds), посетивший около 180 стран мира.

"Очень рад побывать в Карабахе, мы много что увидели. Больше всего меня шокировали разрушения. Однако радует, что эти территории стремительно восстанавливаются. Я очень впечатлен. Больше всех меня покорили красоты Шуши, особенно горы", - заявил Уэлдс.

16 июня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Накануне они посетили Азыхскую пещеру, Шушу и Агдам. Сегодня путешественники посетят Кяльбаджар и Лачын.