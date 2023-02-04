Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас

Посещения Карабаха является уникальным опытом для всех, кому посчастливилось здесь побывать.

Посещения Карабаха является уникальным опытом для всех, кому посчастливилось здесь побывать.

Об этом корреспонденту Report, сопровождающему группу международных путешественников из 12 стран, находящихся с визитом в Карабахе, заявил Филипп Льюис (Philip Lewis) из Великобритании.

"Очевидно, что в Карабахе произошло очень много плохих вещей: разрушены дома, мечети, школы. Но мы также видим, что, несмотря на все это, сейчас восстановительные работы идут полным ходом",- сказал он, добавив, что ему приятно наблюдать над тем, что здесь строятся новые дороги и дома, возрождаются разрушенные города и села, инфраструктура.

Ф.Льюис подчеркнул, что хотел бы вернуться на освобожденные земли Азербайджана через 3 либо 5-10 лет, чтобы увидеть результаты этой прекрасной работы, которая сейчас ведется в этом регионе.