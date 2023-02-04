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Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас

Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас Посещения Карабаха является уникальным опытом для всех, кому посчастливилось здесь побывать.
Карабах
4 февраля 2023 г. 15:52
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас

Посещения Карабаха является уникальным опытом для всех, кому посчастливилось здесь побывать.

Об этом корреспонденту Report, сопровождающему группу международных путешественников из 12 стран, находящихся с визитом в Карабахе, заявил Филипп Льюис (Philip Lewis) из Великобритании.

"Очевидно, что в Карабахе произошло очень много плохих вещей: разрушены дома, мечети, школы. Но мы также видим, что, несмотря на все это, сейчас восстановительные работы идут полным ходом",- сказал он, добавив, что ему приятно наблюдать над тем, что здесь строятся новые дороги и дома, возрождаются разрушенные города и села, инфраструктура.

Ф.Льюис подчеркнул, что хотел бы вернуться на освобожденные земли Азербайджана через 3 либо 5-10 лет, чтобы увидеть результаты этой прекрасной работы, которая сейчас ведется в этом регионе.

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Версия на английском языке Traveler from UK: Visiting Azerbaijan’s Karabakh - unique experience for us

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