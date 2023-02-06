Путешественник из Великобритании: Худаферинский мост - очень впечатляющий исторический памятник

Худаферинский мост, который находится в Джабраильском районе на реке Араз, - весьма впечатляющий исторический памятник.

Худаферинский мост, который находится в Джабраильском районе на реке Араз, - весьма впечатляющий исторический памятник.

Как передает Report, об этом журналистам заявил путешественник из Великобритании Дэс Вайт (Des White).

По его словам, похожий памятник истории он встречал и в Албании.

"Нам очень понравилась поездка в Карабах. Особенно горы, здесь просто прекрасно", - поделился своими восторгами путешественник.

Д.Вайт также подчеркнул, что он с радостью наблюдает за тем, как в Карабахе ведутся восстановительные работы: "Мы думаем о том, чтобы вернуться сюда через пару лет, чтобы посмотреть как все изменилось".

Напомним, что Карабахе и Восточном Зангезуре находится международная группа путешественников, представляющих 12 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании и Бразилии. Путешественники 4-6 февраля посещают освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.