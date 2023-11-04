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Украинский путешественник: В освобожденном Карабахе произошло множество положительных изменений

Украинский путешественник: В освобожденном Карабахе произошло множество положительных изменений В Карабахском регионе Азербайджана произошли множество положительных изменений после его освобождения от оккупации.
Карабах
4 ноября 2023 г. 13:54
Украинский путешественник: В освобожденном Карабахе произошло множество положительных изменений

В Карабахском регионе Азербайджана произошло множество положительных изменений после его освобождения от оккупации.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал путешественник из Украины Орест Зуб.

"Я был здесь два года назад, поэтому могу лучше понять происходящее и сравнивать процесс строительно-восстановительных работ. Удивительно, насколько быстро и эффективно идет восстановление этих территорий", - сказал он.

Кроме того, путешественник особо отметил важность решения минной проблемы.

"Это очень серьезная забота для всего мира. Очевидно, что это одно из самых разрушительных последствий войн. Мировое сообщество должно помочь в разминировании как можно быстрее, потому что это чрезвычайно опасно для людей. Я из Украины и понимаю всю трагичность этой ситуации", - отметил путешественник.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников из 26 стран.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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Версия на английском языке Ukrainian traveler: Many positive changes occurred in liberated Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı səyyah: “Azad edilmiş Qarabağda çox müsbət dəyişikliklər baş verib”

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