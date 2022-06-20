Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма

В Карабахе очень большие перспективы для развития туризма.

В Карабахе очень большие перспективы для развития туризма.

Об этом Report заявил посетивший 182 страны мира путешественник из Украины Константин Лиорек во время визита на освобожденные территории Азербайджана.

"Я был в Азербайджане много раз, чаще всего был в Баку. Баку - один из моих самых любимых городов. На освобожденных территориях я впервые. Природа тут великолепная. Горная местность напоминает мне Черногорию и Албанию. Здесь очень большие перспективы для развития туризма. Надеюсь тут будет мир и процветание всегда", - сказал он.

Украинца также впечатлил Международный аэропорт в Физули и строящийся аэропорт в Зангилане. "Вообще аэропорты - это второй дом для путешественников, у меня в год бывает свыше 100 перелетов. Международный аэропорт имени Гейдара Алиева - один из самых красивейших аэропортов мира", - добавил он.

Он отметил, что до конца не мог решиться приехать в Баку из-за ситуации в Украине, добавив, что после войны, Украину придется восстанавливать, а Азербайджан имеет уже опыт в этом вопросе, и может помочь. "До войны, азербайджанские компании занимались строительством дорог в Украине",- отметил он.