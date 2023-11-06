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Путешественник из Турции: Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха

Путешественник из Турции: Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха Мировое сообщество должно оказать поддержку Азербайджану в очистке Карабахского региона от мин, заложенных Арменией за годы оккупации.
Карабах
6 ноября 2023 г. 13:33
Путешественник из Турции: Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан в вопросе разминирования Карабаха

Мировое сообщество должно оказать поддержку Азербайджану в очистке Карабахского региона от мин, заложенных Арменией за годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал путешественник из Турции Туфан Севинчал.

Севинчал отметил, что турецкий народ на протяжении 30 лет оккупации Карабаха разделял боль братского Азербайджана. "Мы также разделили радость наших азербайджанских собратьев, когда Азербайджанская армия, проявив героизм, освободила свои исторические земли", - сказал он.

По словам Севинчала, теперь одним из первостепенных вопросов остается очистка Карабахского региона от мин, заложенных Арменией в период оккупации.

"В этом вопросе правительству Азербайджана нужна большая международная поддержка. Многочисленные минные поля представляют огромную опасность для людей. Азербайджан должен поднять этот вопрос на международных площадках. Международная поддержка в этом вопросе имеет огромную важность, так как в противном случае на очистку региона от мин потребуется очень много времени. Кроме того, это негативно скажется на процессе восстановления разрушенной армянами инфраструктуры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli səyyah: “Beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın minalardan təmizlənməsində Azərbaycanı dəstəkləməlidir”

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