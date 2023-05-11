Шведский путешественник: Азыхская пещера- интересное историческое место

Азыхская пещера- интересное историческое место.

Азыхская пещера- очень интересное историческое место.

Об этом Report заявил путешественник из Швеции Джерри Олофсон (Jerry Olovsson).

По его словам, добраться к пещере для него стало захватывающим путешествием.

"Это очень интересный опыт, мне понравилось",- сказал Джерри Олофсон.

Он добавил, что посещает Азербайджан уже второй раз. Пять лет назад путешественник помимо Азербайджана, побывал и в других странах Южного Кавказа.

Азыхская пещера - это комплекс из шести пещер у села Азых. Расположен на высоте 1400 м над уровнем моря на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, в 3 км к северо-востоку от села Туг и в 14 км к северо-западу от города Физули.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.

Эта поездка имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках "темного туризма".