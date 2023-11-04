Путешественник из США: Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ в Карабахе

Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе страны правительством Азербайджана.

Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе страны правительством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал путешественник из США Брайан Греко (Brian Greco)

"Мы только что посетили новый аэропорт в городе Физули и были впечатлены сроками его строительства. Правительство снова инвестирует в восстановление этого района и создание нового экономического региона для жителей страны, для тех, кто возвращается в свои дома, откуда они когда-то были насильно выселены. Поэтому я считаю, что важно инвестировать в эту инфраструктуру как в основу будущего мира и процветания страны", - сказал он.

По его словам, поездки в Карабах помогают не только исследовать этот регион и насладиться его красотой, но и разобраться в истории страны и понять, что здесь произошло.