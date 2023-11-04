О нас

Путешественник из США: Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ в Карабахе

Путешественник из США: Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ в Карабахе Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе страны правительством Азербайджана.
Карабах
4 ноября 2023 г. 11:48
Путешественник из США: Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ в Карабахе

Впечатлен интенсивностью строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе страны правительством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал путешественник из США Брайан Греко (Brian Greco)

"Мы только что посетили новый аэропорт в городе Физули и были впечатлены сроками его строительства. Правительство снова инвестирует в восстановление этого района и создание нового экономического региона для жителей страны, для тех, кто возвращается в свои дома, откуда они когда-то были насильно выселены. Поэтому я считаю, что важно инвестировать в эту инфраструктуру как в основу будущего мира и процветания страны", - сказал он.

По его словам, поездки в Карабах помогают не только исследовать этот регион и насладиться его красотой, но и разобраться в истории страны и понять, что здесь произошло.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyyah: “Qarabağda aparılan tikinti və bərpa işlərinin intensivliyi heyranedicidir”

Самое читаемое

Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi