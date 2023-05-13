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Путешественник из Швеции: Горы Карабаха напоминают мне Швецию

Путешественник из Швеции: Горы Карабаха напоминают мне Швецию "Горы Карабаха напоминают мне Швецию".
Карабах
13 мая 2023 г. 15:03
Путешественник из Швеции: Горы Карабаха напоминают мне Швецию

Горы Карабаха напоминают Швецию.

Как передает Report, об этом журналистам заявил путешественник из Швеции Андреас Фрик (Andreas Frick), который в составе группы путешественников во главе с членом правления "Клуба 100" Бенгтом Хильдебрандом находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Очень интересно находиться прямо на границе с Ираном, у Худаферинского моста, который соединяет Азербайджан с этой страной. Я бы хотел посмотреть на жизнь по ту сторону моста, в Иране",- сказал он.

Он отметил, что у Карабаха большой туристический потенциал.

"Я успел посетить 100 стран, и руины я видел во многих местах, конфликтных зонах, например, когда был в Боснии и Герцеговине, в 1993-94 годах, где происходили кровавые события в Сребрянице. Но подобных руин нет нигде - все буквально растаскивали по камешкам”,- сказал он.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa səfər edən isveçli səyahətçi: “Belə dağıntıları heç yerdə görməmişəm”
Версия на английском языке Traveler from Sweden: Mountains of Karabakh resemble Sweden

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