Путешественник из Швеции: Горы Карабаха напоминают мне Швецию

"Горы Карабаха напоминают мне Швецию".

Горы Карабаха напоминают Швецию.

Как передает Report, об этом журналистам заявил путешественник из Швеции Андреас Фрик (Andreas Frick), который в составе группы путешественников во главе с членом правления "Клуба 100" Бенгтом Хильдебрандом находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Очень интересно находиться прямо на границе с Ираном, у Худаферинского моста, который соединяет Азербайджан с этой страной. Я бы хотел посмотреть на жизнь по ту сторону моста, в Иране",- сказал он.

Он отметил, что у Карабаха большой туристический потенциал.

"Я успел посетить 100 стран, и руины я видел во многих местах, конфликтных зонах, например, когда был в Боснии и Герцеговине, в 1993-94 годах, где происходили кровавые события в Сребрянице. Но подобных руин нет нигде - все буквально растаскивали по камешкам”,- сказал он.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.