Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений

Карабахский регион Азербайджана станет одним из популярных туристических направлений в ближайшем будущем.

Карабахский регион Азербайджана станет одним из популярных туристических направлений в ближайшем будущем.

Об этом Report сказал путешественник из Румынии Матей Русу.

"Я думаю, что Карабахский регион вскоре станет одним из популярных туристических направлений. Поскольку я сам работаю в сфере туризма, могу предположить, что зимой здесь не будет отбоя от туристов, желающих покататься на лыжах", - сказал он.

По его словам, поездка на освобожденные территории Азербайджана "открыла всем глаза на правду о Карабахском регионе и 30-летней армянской оккупации".