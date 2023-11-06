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Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений

Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений Карабахский регион Азербайджана станет одним из популярных туристических направлений в ближайшем будущем.
Карабах
6 ноября 2023 г. 10:17
Путешественник из Румынии: Карабах станет одним из популярных туристических направлений

Карабахский регион Азербайджана станет одним из популярных туристических направлений в ближайшем будущем.

Об этом Report сказал путешественник из Румынии Матей Русу.

"Я думаю, что Карабахский регион вскоре станет одним из популярных туристических направлений. Поскольку я сам работаю в сфере туризма, могу предположить, что зимой здесь не будет отбоя от туристов, желающих покататься на лыжах", - сказал он.

По его словам, поездка на освобожденные территории Азербайджана "открыла всем глаза на правду о Карабахском регионе и 30-летней армянской оккупации".

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Версия на английском языке Traveler from Romania: Karabakh soon to become popular tourist destination
Версия на азербайджанском языке Rumıniyadan olan səyyah: “Qarabağ məşhur turizm istiqamətlərindən birinə çevriləcək”

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