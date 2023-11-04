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Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион

Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион Азербайджан обладает всеми возможностями и ресурсами, чтобы превратить Карабах в процветающий регион.
Карабах
4 ноября 2023 г. 19:38
Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион

Азербайджан обладает всеми возможностями и ресурсами, чтобы превратить Карабах в процветающий регион.

Об этом Report сказал путешественник из Польши Артур Юношевский.

"Я побывал в 175 странах мира, осталось всего 20. Но это только первый день в Карабахе. Я увидел лишь небольшую часть. Разрушенные дома оставляют тяжелое впечатление. Однако при правильно вложенных инвестициях региону можно вернуть прежний лоск в кратчайшие сроки", - сказал он.

Юношевский также отметил, что Азербайджан обладает всеми возможностями и ресурсами, чтобы сделать Карабахский регион процветающим.

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