Путешественник из Польши: Азербайджан может превратить Карабах в процветающий регион

Азербайджан обладает всеми возможностями и ресурсами, чтобы превратить Карабах в процветающий регион.
Об этом Report сказал путешественник из Польши Артур Юношевский.
"Я побывал в 175 странах мира, осталось всего 20. Но это только первый день в Карабахе. Я увидел лишь небольшую часть. Разрушенные дома оставляют тяжелое впечатление. Однако при правильно вложенных инвестициях региону можно вернуть прежний лоск в кратчайшие сроки", - сказал он.
Юношевский также отметил, что Азербайджан обладает всеми возможностями и ресурсами, чтобы сделать Карабахский регион процветающим.