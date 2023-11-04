Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития

Карабахский регион Азербайджана имеет большие перспективы развития во многих отраслях.
Об этом Report сказал путешественник из Кувейта Бадер Альшуайб (Bader Alshuaib).
"Сегодня мы здесь, чтобы ознакомиться с планами Азербайджана по возрождению Карабахского региона. Я уже ознакомился с некоторыми проектами. Уверен, что регион имеет большие перспективы развития. Это долгосрочный и крупный проект, который потребует много времени, но многие работы здесь уже начаты", - сказал он.
Альшуайб добавил, что для полного восстановления региона необходимо регулярно вкладывать инвестиции.
В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 26 стран.
Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает в представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.