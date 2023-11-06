Путешественник из Косово: Помощь международного сообщества ускорит процесс разминирования Карабаха

Поддержка международного сообщества ускорит процесс очистки Карабахского региона от многочисленных мин, заложенных в период оккупации.

Поддержка международного сообщества ускорит процесс очистки Карабахского региона от многочисленных мин, заложенных в период оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам путешественник из Косово Илир Морина (Ilir Morina).

Он отметил, что совершает поездку в Карабахский регион в третий раз и поражен темпами проводимых здесь строительно-восстановительных работ: "Каждый раз я становлюсь свидетелем больших изменений. Полностью восстанавливается инфраструктура. Все это происходит довольно быстро".

Морина отметил, что ранее посещал и другие страны, столкнувшиеся с минным загрязнением, в том числе Боснию и Герцеговину и Камбоджу.

"Меня удивляет, что европейские НПО или такие международные организации, как ООН, не оказывают поддержку Азербайджану в вопросе разминирования территорий. На очистку региона от мин потребуется от 20 до 30 лет", - сказал он.