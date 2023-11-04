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Канадский путешественник: В Карабахском регионе есть прекрасная возможность для развития туристического сектора

Канадский путешественник: В Карабахском регионе есть прекрасная возможность для развития туристического сектора В Карабахском регионе Азербайджана есть прекрасная возможность для развития туристического сектора.
Карабах
4 ноября 2023 г. 14:17
Канадский путешественник: В Карабахском регионе есть прекрасная возможность для развития туристического сектора

В Карабахском регионе Азербайджана есть прекрасная возможность для развития туристического сектора.

Об этом Report сказал канадский путешественник Эрик Абтан (Eric Abtan).

Эрик Абтан отметил, что это его первый визит в Шушу, однако он много наслышан о регионе от своих друзей-азербайджанцев.

"Карабах, в частности Шуша, - это прекрасные места. Люди в Азербайджане замечательные, и это огромный плюс для туристов. Я очень счастлив находиться здесь. Несмотря на то, что я впервые посещаю Шушу, ранее я приезжал в Азербайджан, и счастлив от пребывания в вашей стране", - отметил он.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников из 26 стран.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Kanadalı səyyah: “Qarabağda turizm sektorunun inkişafı üçün böyük imkan var”

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