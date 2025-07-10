Путешественник из Ирландии: Шуша оставила особое впечатление

Это был замечательный день в Шуше.

Это был замечательный день в Шуше.

Как передает корреспондент Report, так описал свое впечатление от визита в Карабахский регион Азербайджана в целом и в город Шуша в частности ирландский путешественник Дэвид Джозеф Ланган, член международного клуба MTP (Most Traveled People).

"Сегодня я в Карабахе, в Азербайджане, по очень особому поводу. Я объехал почтовые отделения по всему миру и отправляю открытки себе и друзьям - это не просто память, но и способ проверить, как работает почтовая система", - поделился он.

По его словам, посещение современного почтового отделения в Шуше стало для него особенно запоминающимся.

"Новое, технологичное отделение, невероятно дружелюбный персонал - улыбки повсюду, отличное обслуживание. Это был замечательный день в Карабахе, в Шуше", - отметил путешественник.

Он подчеркнул, что открытка, отправленная из г.Шуша с изображением крепости, станет для него особенным воспоминанием.

«Когда она дойдет до дома, это будет память о том, что было отправлено из Карабаха. На открытке будет и штамп, и дата. Я рад быть здесь", - отметил он.