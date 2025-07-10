О нас

Путешественник из Ирландии: Шуша оставила особое впечатление

Путешественник из Ирландии: Шуша оставила особое впечатление Это был замечательный день в Шуше.
Карабах
10 июля 2025 г. 13:04
Путешественник из Ирландии: Шуша оставила особое впечатление

Это был замечательный день в Шуше.

Как передает корреспондент Report, так описал свое впечатление от визита в Карабахский регион Азербайджана в целом и в город Шуша в частности ирландский путешественник Дэвид Джозеф Ланган, член международного клуба MTP (Most Traveled People).

"Сегодня я в Карабахе, в Азербайджане, по очень особому поводу. Я объехал почтовые отделения по всему миру и отправляю открытки себе и друзьям - это не просто память, но и способ проверить, как работает почтовая система", - поделился он.

По его словам, посещение современного почтового отделения в Шуше стало для него особенно запоминающимся.

"Новое, технологичное отделение, невероятно дружелюбный персонал - улыбки повсюду, отличное обслуживание. Это был замечательный день в Карабахе, в Шуше", - отметил путешественник.

Он подчеркнул, что открытка, отправленная из г.Шуша с изображением крепости, станет для него особенным воспоминанием.

«Когда она дойдет до дома, это будет память о том, что было отправлено из Карабаха. На открытке будет и штамп, и дата. Я рад быть здесь", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Irish traveler: 'Azerbaijan's Shusha left special impression'
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı səyyah: Şuşa xüsusi təəssürat yaratdı

Другие новости из категории

Международные путешественники побывали на Джыдыр Дюзю
ФотоМеждународные путешественники побывали на Джыдыр Дюзю
10 июля 2025 г. 13:20
Делегация путешественников MTP посетила Шушинскую тюрьму
ФотоДелегация путешественников MTP посетила Шушинскую тюрьму
10 июля 2025 г. 12:05
Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше
ФотоДелегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше
10 июля 2025 г. 11:45
Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе
Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе
10 июля 2025 г. 11:28
Члены международного клуба путешественников MTP начали тур по Карабаху и Восточному Зангезуру
Члены международного клуба путешественников MTP начали тур по Карабаху и Восточному Зангезуру
10 июля 2025 г. 08:55
The Gulf Observer: Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества
The Gulf Observer: Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества
7 июля 2025 г. 11:54
BAMF: Минная угроза остается одной из самых острых проблем Азербайджана
BAMF: Минная угроза остается одной из самых острых проблем Азербайджана
5 июля 2025 г. 15:53
Из зоны конфликта в площадку мира: Карабахский регион Азербайджана прочно становится площадкой крупнейших международных мероприятий
Из зоны конфликта в площадку мира: Карабахский регион Азербайджана прочно становится площадкой крупнейших международных мероприятий
1 июля 2025 г. 14:43
Fitch: Армении будет сложно внести изменения в Конституцию
Fitch: Армении будет сложно внести изменения в Конституцию
27 июня 2025 г. 17:16
Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений
Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений
26 июня 2025 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi