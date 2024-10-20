Путешественник из Грузии: Я надеюсь вновь увидеть красоты Карабаха в будущем

Я надеюсь вновь увидеть красоты Карабаха в будущем

Я надеюсь вновь увидеть красоты Карабаха в будущем.

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал путешественник из Грузии Шабан Мамедов.

Он заявил, что приехал в Шушу с семьей и с радостью посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана в месте с друзьями и в будущем.

"Я очень хочу, чтобы и мои друзья, и близкие из Грузии увидели этот прекрасный город. Я увидел здесь много прекрасных мест и хочу вернуться сюда снова", - подчеркнул Ш.Мамедов.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.

Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.