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Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление

Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление Визит в древний город Шушу оказал на меня большое впечатление, меня преисполнила гордость и радость за азербайджанский народ.
Карабах
17 октября 2024 г. 16:48
Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление

Визит в древний город Шушу оказал на меня большое впечатление, меня преисполнила гордость и радость за азербайджанский народ.

Как передает Report, об этом сказал путешественник из Грузии Афик Исмаилов.

"Невозможно описать эмоции которые я испытал, увидев Шушу. Я помню день когда ее оккупировали, тогда я еще учился в Баку. Я счастлив, что получил возможность посетить этот прекрасный город", - сказал Исмаилов.

Исмаилов также коснулся минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан из-за заложенных Арменией в годы оккупации многочисленных мин.

"Это нельзя назвать никак иначе, как варварство. Мирные люди гибнут, хотя война уже давно закончилась. Это огромное несчастье", - сказал он.

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Версия на английском языке Traveler from Georgia says impressed by ancient city of Shusha
Версия на азербайджанском языке Səyyah: Qədim Şuşa şəhəri məndə böyük təəssürat yaratdı

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