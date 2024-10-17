Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление

Визит в древний город Шушу оказал на меня большое впечатление, меня преисполнила гордость и радость за азербайджанский народ.

Визит в древний город Шушу оказал на меня большое впечатление, меня преисполнила гордость и радость за азербайджанский народ.

Как передает Report, об этом сказал путешественник из Грузии Афик Исмаилов.

"Невозможно описать эмоции которые я испытал, увидев Шушу. Я помню день когда ее оккупировали, тогда я еще учился в Баку. Я счастлив, что получил возможность посетить этот прекрасный город", - сказал Исмаилов.

Исмаилов также коснулся минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан из-за заложенных Арменией в годы оккупации многочисленных мин.

"Это нельзя назвать никак иначе, как варварство. Мирные люди гибнут, хотя война уже давно закончилась. Это огромное несчастье", - сказал он.