Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали

Разрушения на освобожденных территориях Азербайджана вызывают чувство глубокой грусти.

Разрушения на освобожденных территориях Азербайджана вызывают чувство глубокой печали.

Об этом Report заявил путешественник из Аргентины Николас Паскуале, который сегодня в составе делегации известных путешественников прибыл в Агдам.

Он отметил, что этому региону очень нужен мир.

"Мы находимся в Карабахе с целью увидеть все, что тут происходит. Я сегодня впервые увидел взрыв мины [процесс обезвреживания найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов]. Мы также увидели все разрушения. Я видел подобное и в других частях мира, и от этого всегда очень грустно", - заявил Паскуале.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).