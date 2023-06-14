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Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали Разрушения на освобожденных территориях Азербайджана вызывают чувство глубокой грусти.
Карабах
14 июня 2023 г. 11:40
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали

Разрушения на освобожденных территориях Азербайджана вызывают чувство глубокой печали.

Об этом Report заявил путешественник из Аргентины Николас Паскуале, который сегодня в составе делегации известных путешественников прибыл в Агдам.

Он отметил, что этому региону очень нужен мир.

"Мы находимся в Карабахе с целью увидеть все, что тут происходит. Я сегодня впервые увидел взрыв мины [процесс обезвреживания найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов]. Мы также увидели все разрушения. Я видел подобное и в других частях мира, и от этого всегда очень грустно", - заявил Паскуале.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на азербайджанском языке Argentinalı səyahətçi: “Qarabağdakı dağıntılar dərin kədər hissi yaradır”
Версия на английском языке Traveler from Argentina: Destruction in Azerbaijan’s Karabakh causes feeling of deep sadness

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