Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали

Разрушения на освобожденных территориях Азербайджана вызывают чувство глубокой печали.
Об этом Report заявил путешественник из Аргентины Николас Паскуале, который сегодня в составе делегации известных путешественников прибыл в Агдам.
Он отметил, что этому региону очень нужен мир.
"Мы находимся в Карабахе с целью увидеть все, что тут происходит. Я сегодня впервые увидел взрыв мины [процесс обезвреживания найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов]. Мы также увидели все разрушения. Я видел подобное и в других частях мира, и от этого всегда очень грустно", - заявил Паскуале.
Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).