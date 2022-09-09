Путешественница, обезвредившая мину в Карабахе: Запомню Азербайджан как гостеприимную страну

"Не ожидала, что мне придется обезвреживать 10 противотанковых мин".
Об этом заявила
По ее словам, взрыв оказался сильнее, чем она ожидала.
"В качестве медсестры я побывала в нескольких зонах боевых действий, и везде видела разрушения. Во время войн больше всего страдают мирные жители.
Я запомню Азербайджан как гостеприимную страну. Была организована действительно потрясающая поездка", - добавила она.
Напомним, что 8 сентября около 40 международных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они будут передвигаться по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джебраил. Поездка имеет исключительное значение в популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".
Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.