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Путешественница, обезвредившая мину в Карабахе: Запомню Азербайджан как гостеприимную страну

Путешественница, обезвредившая мину в Карабахе: Запомню Азербайджан как гостеприимную страну "Не ожидала, что мне придется обезвреживать 10 противотанковых мин".
Карабах
9 сентября 2022 г. 22:43
Путешественница, обезвредившая мину в Карабахе: Запомню Азербайджан как гостеприимную страну

"Не ожидала, что мне придется обезвреживать 10 противотанковых мин".

Об этом заявила Report путешественница из Швеции Ребекка Стаффас.

По ее словам, взрыв оказался сильнее, чем она ожидала.

"В качестве медсестры я побывала в нескольких зонах боевых действий, и везде видела разрушения. Во время войн больше всего страдают мирные жители.

Я запомню Азербайджан как гостеприимную страну. Была организована действительно потрясающая поездка", - добавила она.

Напомним, что 8 сентября около 40 международных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они будут передвигаться по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джебраил. Поездка имеет исключительное значение в популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".

Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda mina zərərsizləşdirən səyyah: "Azərbaycanı qonaqpərvər ölkə kimi xatırlayacam"

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