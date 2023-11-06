Путешественница из Венгрии: Важно как можно быстрее решить минную проблему в Карабахе

Медиа-платформы могут помочь в привлечении внимания мирового сообщества в мири о минном загрязнении в Карабахе.

Медиа-платформы могут помочь в привлечении внимания мирового сообщества к проблеме минного загрязнения в Карабахе.

Об этом Report сказала путешественница из Венгрии Аннет Янкович (Anett Jankovics).

"Путешествую уже восемь лет и видела много мест. Очень печально узнавать о существовании здесь минного террора и о его последствиях на жизни людей. Я бы хотела, чтобы как можно быстрее решилась проблема минного загрязнения", - сказал она.

По ее мнению, для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме минного террора стоит воспользоваться всевозможными медиа-платформами.



"В наши дни существует много медиа-платформ, где можно выкладывать фотографии, видео и рассказывать людям со всего мира, о минной угрозе и ее последствиях для жителей Азербайджана. Таким образом, можно не только привлечь внимание, но и дополнительные инвестиции для обезвреживания мин в регионе", - считает она.