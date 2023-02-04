Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей

Азыхская пещера в Ходжавенде - одна из древнейших обнаруженных в мире стоянок первобытного человека, обладает удивительной историей.

Азыхская пещера в Ходжавенде - одна из древнейших обнаруженных в мире стоянок первобытного человека, обладает удивительной историей.

Об этом корреспонденту Report, командированному заявила путешественница из Великобритании Клэр Фрэнсис.

По ее словам, история этого археологического памятника уходит в период доисторического, первобытного человека.

"Мне очень понравилось эта часть программы, я впечатлена посещением такого исторически значимого места. Было сложно подниматься к пещере, к ней ведут лестницы, на преодоление которых потребовалось минут 20, но все же я довольна", - сказала К. Фрэнсис.

Путешественница также отметила, что это ее второй визит Азербайджан, но в Карабахе она находится впервые.

"Я хотела вернуться в Азербайджан, и особенно побывать в Карабахе, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли и продолжаются здесь", - сказала она.

По словам К.Фрэнсис, она однозначно хотела бы еще раз вернуться сюда в будущем.