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Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей

Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей Азыхская пещера в Ходжавенде - одна из древнейших обнаруженных в мире стоянок первобытного человека, обладает удивительной историей.
Карабах
4 февраля 2023 г. 13:41
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей

Азыхская пещера в Ходжавенде - одна из древнейших обнаруженных в мире стоянок первобытного человека, обладает удивительной историей.

Об этом корреспонденту Report, командированному заявила путешественница из Великобритании Клэр Фрэнсис.

По ее словам, история этого археологического памятника уходит в период доисторического, первобытного человека.

"Мне очень понравилось эта часть программы, я впечатлена посещением такого исторически значимого места. Было сложно подниматься к пещере, к ней ведут лестницы, на преодоление которых потребовалось минут 20, но все же я довольна", - сказала К. Фрэнсис.

Путешественница также отметила, что это ее второй визит Азербайджан, но в Карабахе она находится впервые.

"Я хотела вернуться в Азербайджан, и особенно побывать в Карабахе, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли и продолжаются здесь", - сказала она.

По словам К.Фрэнсис, она однозначно хотела бы еще раз вернуться сюда в будущем.

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Версия на английском языке Traveler from UK: Azikh cave - place with amazing history

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