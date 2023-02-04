Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей

Азыхская пещера в Ходжавенде - одна из древнейших обнаруженных в мире стоянок первобытного человека, обладает удивительной историей.
Об этом корреспонденту Report, командированному заявила путешественница из Великобритании Клэр Фрэнсис.
По ее словам, история этого археологического памятника уходит в период доисторического, первобытного человека.
"Мне очень понравилось эта часть программы, я впечатлена посещением такого исторически значимого места. Было сложно подниматься к пещере, к ней ведут лестницы, на преодоление которых потребовалось минут 20, но все же я довольна", - сказала К. Фрэнсис.
Путешественница также отметила, что это ее второй визит Азербайджан, но в Карабахе она находится впервые.
"Я хотела вернуться в Азербайджан, и особенно побывать в Карабахе, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли и продолжаются здесь", - сказала она.
По словам К.Фрэнсис, она однозначно хотела бы еще раз вернуться сюда в будущем.