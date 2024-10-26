Путешественница из США: Архитектура Карабаха восхищает

Посетившая Карабах в составе группы международных путешественников Фелиция Боно (Felicia Bono) из США восхитилась масштабом проводимых здесь строительных работ и красотой местной архитектуры.

Посетившая Карабах в составе группы международных путешественников Фелиция Боно (Felicia Bono) из США восхитилась масштабом проводимых здесь строительных работ и красотой местной архитектуры.

Как сообщает корреспондент Report, об этом она заявила журналистам во время посещения города Шуша.

"Карабах восстанавливается в традиционном для этих мест архитектурном стиле. Это очень красиво", - сказала Боно.

Путешественница подчеркнула, что с радостью приедет в Карабах в будущем.

"С каждым разом мы узнаем об этом месте что-то новое, я с радостью приеду сюда еще раз", - подытожила Боно.