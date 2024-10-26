О нас

Путешественница из США: Архитектура Карабаха восхищает

Путешественница из США: Архитектура Карабаха восхищает Посетившая Карабах в составе группы международных путешественников Фелиция Боно (Felicia Bono) из США восхитилась масштабом проводимых здесь строительных работ и красотой местной архитектуры.
Карабах
26 октября 2024 г. 12:29
Путешественница из США: Архитектура Карабаха восхищает

Посетившая Карабах в составе группы международных путешественников Фелиция Боно (Felicia Bono) из США восхитилась масштабом проводимых здесь строительных работ и красотой местной архитектуры.

Как сообщает корреспондент Report, об этом она заявила журналистам во время посещения города Шуша.

"Карабах восстанавливается в традиционном для этих мест архитектурном стиле. Это очень красиво", - сказала Боно.

Путешественница подчеркнула, что с радостью приедет в Карабах в будущем.

"С каждым разом мы узнаем об этом месте что-то новое, я с радостью приеду сюда еще раз", - подытожила Боно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US traveler amazed by architecture of Azerbaijan's Karabakh
Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyyah: Qarabağın arxitekturası valehedicidir

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi