О нас

Путешественница из Швеции: Природа Карабаха потрясающая

Путешественница из Швеции: Природа Карабаха потрясающая В Карабахе потрясающая природа, красота этих мест покоряет.
Карабах
13 мая 2023 г. 13:35
Путешественница из Швеции: Природа Карабаха потрясающая

В Карабахе потрясающая природа, красота этих мест покоряет.

Как передает Report из Карабаха, об этом журналистам заявила путешественница из Швеции Соня Нилен (Sonja Nylén), которая в составе группы путешественников во главе с членом правления "Клуба 100" Бенгтом Хильдебрандом находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Мне 87 лет, но я хотела бы вернуться сюда спустя 10 лет, если смогу. Я бы хотела посмотреть, как изменятся эти места за следующую декаду",- сказала она.

С. Нилен добавила, что больше всего ее впечатлило то стремление, с которым азербайджанцы восстанавливают свои освобожденные территории, сколько сил и упорства они в это вкладывают.

"Люди тут очень приветливые",- сказала она, отметив, что за свою жизнь посетила более 70 стран.

"Горная природа тут фантастическая, чем-то напоминает ландшафт Кыргызстана",- добавила путешественница.

Она также рассказала о минной проблеме на освобожденных территориях, отметив, что видела подобные поля в других затронутых войнами местах.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçli səyahətçi: “Qarabağın təbiəti heyrətamizdir”
Версия на английском языке Traveler from Sweden: Karabakh’s nature amazing

Экслюзивные новости

Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi