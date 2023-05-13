Путешественница из Швеции: Природа Карабаха потрясающая

В Карабахе потрясающая природа, красота этих мест покоряет.

В Карабахе потрясающая природа, красота этих мест покоряет.

Как передает Report из Карабаха, об этом журналистам заявила путешественница из Швеции Соня Нилен (Sonja Nylén), которая в составе группы путешественников во главе с членом правления "Клуба 100" Бенгтом Хильдебрандом находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Мне 87 лет, но я хотела бы вернуться сюда спустя 10 лет, если смогу. Я бы хотела посмотреть, как изменятся эти места за следующую декаду",- сказала она.

С. Нилен добавила, что больше всего ее впечатлило то стремление, с которым азербайджанцы восстанавливают свои освобожденные территории, сколько сил и упорства они в это вкладывают.

"Люди тут очень приветливые",- сказала она, отметив, что за свою жизнь посетила более 70 стран.

"Горная природа тут фантастическая, чем-то напоминает ландшафт Кыргызстана",- добавила путешественница.

Она также рассказала о минной проблеме на освобожденных территориях, отметив, что видела подобные поля в других затронутых войнами местах.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.