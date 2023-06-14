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Путешественница из РФ: Очень страшно видеть все разрушения в Карабахе

Путешественница из РФ: Очень страшно видеть все разрушения в Карабахе Очень страшно видеть все разрушения в Карабахе, минная опасность пугает.
Карабах
14 июня 2023 г. 15:30
Путешественница из РФ: Очень страшно видеть все разрушения в Карабахе

Очень страшно видеть все разрушения в Карабахе, минная опасность пугает.

Об этом Report заявила путешественница Татьяна Амаева из России, прибывшая в составе делегации всемирно известных путешественников на освобожденные территории Азербайджана.

"Это мой первый визит в Карабах и в Азербайджан в целом. Безумно интересно было увидеть все это, но с другой стороны понимаешь, какие ужасы были здесь в войну. Очень страшно смотреть на эти разрушенные дома, мины повсюду. Сразу понятно как тут опасно. Очень сильные впечатления от всего увиденного", - заявила она.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

14 июня путешественники посетили Агдам, Суговушан и село Талыш.

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