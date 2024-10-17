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Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе

Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе Хочется надеяться на скорое решение минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана, чтобы жизнь на этих землях вернулась в нормальное русло.
Карабах
17 октября 2024 г. 17:38
Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе

Хочется надеяться на скорое решение минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана, чтобы жизнь на этих землях вернулась в нормальное русло.

Об этом Report заявила грузинская путешественница, руководитель Гардабанского центра образования и интеграции Чичек Гусейнова.

Она сказала, что давно хотела побывать в Карабахе и рада осуществлению своей мечты.

"Видеть Шушу свободной - очень трогательно. Это родное для меня место. Проживающие в Грузии азербайджанцы сильно переживали во время войны. 8 ноября навсегда останется в моей памяти как день, полный прекрасных воспоминаний. В тот день в Грузии также праздновали весть о победе", - сказала Гусейнова.

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Версия на английском языке Traveler from Georgia: I have long dreamed of visiting Karabakh
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı səyyah: Qarabağa gəlmək çoxdankı arzum idi

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