Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе

Хочется надеяться на скорое решение минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана, чтобы жизнь на этих землях вернулась в нормальное русло.
Об этом Report заявила грузинская путешественница, руководитель Гардабанского центра образования и интеграции Чичек Гусейнова.
Она сказала, что давно хотела побывать в Карабахе и рада осуществлению своей мечты.
"Видеть Шушу свободной - очень трогательно. Это родное для меня место. Проживающие в Грузии азербайджанцы сильно переживали во время войны. 8 ноября навсегда останется в моей памяти как день, полный прекрасных воспоминаний. В тот день в Грузии также праздновали весть о победе", - сказала Гусейнова.