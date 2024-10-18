О нас

Путешественница из Грузии: Хочу получить ученую степень в Карабахском университете

Путешественница из Грузии: Хочу получить ученую степень в Карабахском университете Испытали гордость за Азербайджан, когда посетили Карабах.
Карабах
18 октября 2024 г. 12:56
Путешественница из Грузии: Хочу получить ученую степень в Карабахском университете

Испытали гордость за Азербайджан, когда посетили Карабах.

Об этом Report сказала путешественница из Грузии Рамилиа Бабакишиева.

По ее словам, тяжело смотреть на разрушения в Карабахе, которые учинили армянские войска.

"Когда в первый день я попала на освобожденные территории, мне было эмоционально тяжело, учитывая сколько жертв было среди азербайджанцев", - сказала она.

Говоря о поездке в Ханкенди, Бабакишиева отметила, что в городе активно идут восстановительные работы, а Карабахский университет побудил в ней стремление получить в нем ученую степень.

"Когда я окончу магистратуру, я обязательно хочу получить еще одну ученую степень здесь. Мне очень понравился этот университет", - сказала она.

Путешественница отметила, что с удовольствием приедет на освобожденные территории еще раз, когда у нее вновь появится такая возможность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı səyyah: Qarabağ Universitetində elmi dərəcə almaq istəyirəm
Версия на английском языке Georgian traveler aspires to earn degree at Karabakh university

Другие новости из категории

Путешественники из Грузии ознакомились с городом Ханкенди
ФотоПутешественники из Грузии ознакомились с городом Ханкенди
18 октября 2024 г. 11:51
Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе
Путешественница из Грузии: Я давно мечтала побывать в Карабахе
17 октября 2024 г. 17:38
Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление
Путешественник из Грузии: Древний город Шуша оказал на меня большое впечатление
17 октября 2024 г. 16:48
Путешественники из Грузии прибыли в Шушу
ФотоПутешественники из Грузии прибыли в Шушу
17 октября 2024 г. 16:42
Начался визит грузинских путешественников на освобожденные территории Азербайджана
ФотоНачался визит грузинских путешественников на освобожденные территории Азербайджана
17 октября 2024 г. 15:03
Сегодня четвертая годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
Сегодня четвертая годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
17 октября 2024 г. 00:00
Минуло 4 года со дня освобождения Гадрута от оккупации
Минуло 4 года со дня освобождения Гадрута от оккупации
9 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня третьего ракетного обстрела армянами мирной Гянджи
Минуло четыре года со дня третьего ракетного обстрела армянами мирной Гянджи
8 октября 2024 г. 00:01
Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана
Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана
5 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи
Минуло четыре года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи
4 октября 2024 г. 00:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi