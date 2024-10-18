Путешественница из Грузии: Хочу получить ученую степень в Карабахском университете

Испытали гордость за Азербайджан, когда посетили Карабах.

Испытали гордость за Азербайджан, когда посетили Карабах.

Об этом Report сказала путешественница из Грузии Рамилиа Бабакишиева.

По ее словам, тяжело смотреть на разрушения в Карабахе, которые учинили армянские войска.

"Когда в первый день я попала на освобожденные территории, мне было эмоционально тяжело, учитывая сколько жертв было среди азербайджанцев", - сказала она.

Говоря о поездке в Ханкенди, Бабакишиева отметила, что в городе активно идут восстановительные работы, а Карабахский университет побудил в ней стремление получить в нем ученую степень.

"Когда я окончу магистратуру, я обязательно хочу получить еще одну ученую степень здесь. Мне очень понравился этот университет", - сказала она.

Путешественница отметила, что с удовольствием приедет на освобожденные территории еще раз, когда у нее вновь появится такая возможность.