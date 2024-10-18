Путешественница из Грузии: Хочу получить ученую степень в Карабахском университете

Испытали гордость за Азербайджан, когда посетили Карабах.
Об этом Report сказала путешественница из Грузии Рамилиа Бабакишиева.
По ее словам, тяжело смотреть на разрушения в Карабахе, которые учинили армянские войска.
"Когда в первый день я попала на освобожденные территории, мне было эмоционально тяжело, учитывая сколько жертв было среди азербайджанцев", - сказала она.
Говоря о поездке в Ханкенди, Бабакишиева отметила, что в городе активно идут восстановительные работы, а Карабахский университет побудил в ней стремление получить в нем ученую степень.
"Когда я окончу магистратуру, я обязательно хочу получить еще одну ученую степень здесь. Мне очень понравился этот университет", - сказала она.
Путешественница отметила, что с удовольствием приедет на освобожденные территории еще раз, когда у нее вновь появится такая возможность.