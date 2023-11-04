Путешественница из Бразилии: Качество и темпы восстановления Карабаха поражают

Ни в одной стране я не видела такого и масштаба строительно-восстановительных работ, как в Азербайджане.

Ни в одной другой стране я не видела такого масштаба строительно-восстановительных работ, как в Азербайджане.

Об этом Report сказала путешественница из Бразилии Присцила Перианез (Priscila Perianez).

"Я уже была в зонах бывших боевых действий, но никогда прежде не видела такого темпа строительно-восстановительных работ, как в Карабахе. Качество и скорость строительства просто поражают. Аэропорт [в Физули] выглядит потрясающе. Если я не ошибаюсь, его построили всего за восемь месяцев, и это просто невероятно", - сказала она.

В преддверии третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников из 26 стран.

Группа из 50 человек, возглавляемая известным путешественником и руководителем клуба NomadMania Гарри Мицидисом, включает представителей США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Ожидается, что путешественники будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана с 4 по 6 ноября, следуя маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.