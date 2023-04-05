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Провокация на дороге Ханкенди-Лачын не удалась

Провокация на дороге Ханкенди-Лачын не удалась Несогласованный проезд по дороге Ханкенди-Лачын, организованный российским миротворческим контингентом (РМК) для доставки в Ханкенди граждан армянской национальности, что стало причиной задержки на месте проведения акции азербайджанских активистов и ухудш
Карабах
5 апреля 2023 г. 12:26
Провокация на дороге Ханкенди-Лачын не удалась

Несогласованный проезд по дороге Ханкенди-Лачын, организованный российским миротворческим контингентом (РМК) для доставки в Ханкенди граждан армянской национальности, что стало причиной задержки на месте проведения акции азербайджанских активистов и ухудшения самочувствия нескольких граждан, необходимо расценивать исключительно как провокацию. Причем со стороны именно РМК.

Как уже сообщал Report, вчера вечером грузовики российского миротворческого контингента, перевозившие граждан армянской национальности в Ханкенди, без предварительной договоренности прибыли к месту проведения акции.

В грузовиках находились 27 граждан, едущих из Армении, среди которых были не только женщины, старики и дети, но и мужчины призывного возраста. В результате задержки для прояснения ситуации (переговоры непосредственное у места акции эко-активистов шли несколько часов), некоторые пассажиры почувствовали себя плохо.

Для них тут же была организована медицинская помощь, затем азербайджанская карета скорой помощи отвезла их в клинику в Ханкенди.

Все что согласно написанному сценарию, две женщины сошли с автомобиля и в окружении российских военных начали давать интервью "случайно" ехавшему с ними же журналисту.

Цель очевидна – спровоцировать на какие-то действия азербайджанскую сторону, как они не пропускают несчастных женщин и детей к себе домой или в гости к родственникам. …Далее "говорящие кадры" плачущих детей и стенающих женщин, снятые тут же подвернувшимся журналистом со всей необходимой эпикировкой …

Но не сложилось, азербайджанская сторона проявила выдержку и не поддалась на провокацию. Впрочем, это не останавливает армянскую стороны от ложных "вбросов", вроде заявлений, что "есть информация, что азербайджанцы ворвались в одну из машин".

Кадры же азербайджанской кареты скорой помощи, доставившей в Ханкенди армянку, почувствовавшую недомогание дали противоположный эффект.

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Версия на азербайджанском языке Laçın-Xankəndi yolunda təxribat baş tutmayıb

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