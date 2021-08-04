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Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе

Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе Армения нарушает режим прекращения огня с Азербайджаном, препятствуя мирному процессу, что добавляет хрупкости стабильности в регионе.
Карабах
4 августа 2021 г. 14:15
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе

Армения нарушает режим прекращения огня с Азербайджаном, препятствуя мирному процессу, что добавляет хрупкости стабильности в регионе.

Об этом заявил в интервью Report исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам, комментируя множественные провокации Армении на границе с Азербайджаном.

"Я считаю, что основная проблема заключается в том, что действия Армении по-прежнему не учитывают элементарную безопасность человека в регионе и не соответствуют международному договору. Несмотря на международные усилия по установлению мира, недоброжелательность Еревана прямо бросает вызов этим усилиям. Зверства армян и их истинное лицо были раскрыты перед всем миром", - сказал он.

Он также добавил, что ноябрьское трехстороннее соглашение, подписанное между Азербайджаном, Россией и Арменией, радикально изменило геополитическую конфигурацию региона. Однако после трехстороннего заявления о прекращении огня Армения нарушает соглашение, не предоставляя карты минных полей и участвуя в деятельности экстремистов, спонсируемых государством.

Комментируя тот факт, что Армения не предоставляет карты минных полей, эксперт также отметил: "Это явное проявление подлых намерений Армении и ее причастности к терроризму и саботажу на государственном уровне".

"Настало время, когда международное сообщество не должно молчать и принять жесткое решение в отношении Армении, оказать давление на руководство, чтобы оно передало карты заминированных районов и соблюдало трехстороннее соглашение о прекращении огня", - заключил Халид Таймур Акрам.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: "Ermənistanın təxribatları regionda sabitliyi pozur"
Версия на английском языке Pakistani expert: Armenian provocations undermine stability in region

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