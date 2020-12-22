Проводится очистка Зангиланского и Губадлинского районов от мин

С 15 декабря Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) совместно со специалистами Внутренних войск Министерства внутренних дел начали операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) посевных площ

С 15 декабря Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) совместно со специалистами Внутренних войск Министерства внутренних дел начали операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) посевных площадей сельскохозяйственного назначения на территории Зангиланского и Губадлинского районов.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Отмечается, что в результате проведенных 15-21 декабря операционно-поисковых мер был осуществлен осмотр территории площадью 684 000 квадратных метров (68,4 га), обнаружено и изъято 23 неразорвавшихся боеприпаса и 42 патрона калибра 5,45 мм.

В ходе операционно-поисковых мер, проведенных в Зангиланском районе, был проверен участок площадью 349 000 квадратных метров (34,9 га), а в ходе операционно-поисковых мер в Губадлинском районе – 335 000 квадратных метров (33,5 га).

Операционно-поисковые меры продолжаются.