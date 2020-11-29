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Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России

Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана
Карабах
29 ноября 2020 г. 19:30
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента России

Согласно протоколу, подписанному между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, проводится соответствующая деятельность по обеспечению российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль.

Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда.

Выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством в сопровождении военной полиции Министерства обороны Азербайджана в заранее запланированном порядке были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда-Агдам-Ханкенди.

Следует отметить, что прибывший состав и доставленный груз являются частью упомянутого в трехстороннем заявлении миротворческого контингента Российской Федерации, состоящего из 1960 военнослужащих, соответствующего количества военной, автомобильной и специальной техники.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının təminatı ilə bağlı fəaliyyətlər həyata keçirilir

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