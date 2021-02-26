Проведен видео-флешмоб в поддержку кампании "Справедливость к Ходжалы!"

По инициативе Государственного Центра Перевода Азербайджана состоялся видео-флешмоб с участием известных общественно-политических деятелей ряда стран мира

По инициативе Государственного Центра Перевода Азербайджана состоялся видео-флешмоб с участием известных общественно-политических деятелей ряда стран мира.

Как сообщает Report, cреди участников акции - депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, поэтесса Нигяр Гасанзаде, заместитель председателя Русской общины в Азербайджане Анастасия Лаврина, известный израильский эксперт по международным вопросам Арье Гут, израильский политолог Михаил Финкель, поэт, драматург Имир Мамедли, очевидец Ходжалинского геноцида - литовский журналист Ричардас Лапайтис, сотрудники Государственного Центра Перевода и молодые активисты.

Участники акции произнесли на азербайджанском, русском, английском, фарси, французском, иврите, немецком, сербском, литовском, чешском и грузинском лозунг "Справедливость к Ходжалы!", воззвав к мировой общественности.