О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проведен видео-флешмоб в поддержку кампании "Справедливость к Ходжалы!"

Проведен видео-флешмоб в поддержку кампании "Справедливость к Ходжалы!" По инициативе Государственного Центра Перевода Азербайджана состоялся видео-флешмоб с участием известных общественно-политических деятелей ряда стран мира
Карабах
26 февраля 2021 г. 17:12
Проведен видео-флешмоб в поддержку кампании Справедливость к Ходжалы!

По инициативе Государственного Центра Перевода Азербайджана состоялся видео-флешмоб с участием известных общественно-политических деятелей ряда стран мира.

Как сообщает Report, cреди участников акции - депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, поэтесса Нигяр Гасанзаде, заместитель председателя Русской общины в Азербайджане Анастасия Лаврина, известный израильский эксперт по международным вопросам Арье Гут, израильский политолог Михаил Финкель, поэт, драматург Имир Мамедли, очевидец Ходжалинского геноцида - литовский журналист Ричардас Лапайтис, сотрудники Государственного Центра Перевода и молодые активисты.

Участники акции произнесли на азербайджанском, русском, английском, фарси, французском, иврите, немецком, сербском, литовском, чешском и грузинском лозунг "Справедливость к Ходжалы!", воззвав к мировой общественности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:55
Президент: Азербайджан будет привлекать компании России к работам в Карабахе
Президент: Азербайджан будет привлекать компании России к работам в Карабахе
26 февраля 2021 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi