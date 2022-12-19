Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха

Армянские сепаратисты на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворцами, должны прекратить разграбление природных ресурсов, положить конец экологическому и минному террору.

Армянские сепаратисты на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворцами, должны прекратить разграбление природных ресурсов, положить конец экологическому и минному террору.

Об этом Report сказал участник акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын, сотрудник НПО "Международный фонд евразийской прессы" и пострадавший при взрыве мины Забиль Мамедов.

"К сожалению, каждый месяц граждане Азербайджана получают урон здоровью и погибают в результате подрывов на минах, установленных армянами на территориях Азербайджхана. Общеизвестный факт, что мины производства Армении убивают людей в частности там, где мирные жители занимаются сельским хозяйством. Мы просим все международные организации и государства мира содействовать прекращению минного террора со стороны армян", - сказал Мамедов.

Он напомнил, что мирное армянское население в Карабахе проживало совместно с азербайджанцами еще со времен СССР:

"У нас нет с ними никаких проблем. Сегодня наша главная проблема - это сепаратисты, обосновавшиеся в Карабахе. Потому что они грабят наши ресурсы в этих районах и совершают экологический террор. Для использования дороги мирными гражданами созданы все условия. Мы готовы принять их как граждан Азербайджана".

Другой участник акции, Рафаэль Байрамов, подчеркнул, что представляет на акции пострадавших от мин в Азербайджане: "В результате минного террора армян гибнут граждане Азербайджана. Мы здесь, чтобы положить конец разграблению природных богатств нашей страны и требовать прекращения минного террора".