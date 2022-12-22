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Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын выпустили в небо воздушные шары

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын выпустили в небо воздушные шары Несмотря на холодные погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана выпустили в небо воздушные шары.
Карабах
22 декабря 2022 г. 19:34
Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын выпустили в небо воздушные шары

Несмотря на холодные погодные условия на дороге Ханкенди-Лачын участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана выпустили в небо воздушные шары.

По словам освещающего акцию сотрудника Report, протестующие выпустили в небо воздушные шары с надписями Save Nature! и Stop Ecocide!

В настоящее время акция продолжается.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 11 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı etirazçılar ekologiyanı qorumağa çağıran hava şarları qaldırıblar - YENİLƏNİB

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