Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын выпустили в небо воздушные шары

Несмотря на холодные погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана выпустили в небо воздушные шары.

Несмотря на холодные погодные условия на дороге Ханкенди-Лачын участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана выпустили в небо воздушные шары.

По словам освещающего акцию сотрудника Report, протестующие выпустили в небо воздушные шары с надписями Save Nature! и Stop Ecocide!

В настоящее время акция продолжается.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 11 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.