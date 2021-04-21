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Прошла презентация эскизных проектов реставрации архитектурного наследия города Шуша

Прошла презентация эскизных проектов реставрации архитектурного наследия города Шуша Сегодня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялась презентация эскизных проектов реставрации архитектурного наследия города Шуша, приуроченная к Международному дню памятников.
Карабах
21 апреля 2021 г. 15:28
Прошла презентация эскизных проектов реставрации архитектурного наследия города Шуша

Сегодня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялась презентация эскизных проектов реставрации архитектурного наследия города Шуша, приуроченная к Международному дню памятников.

Как сообщили Report в Университете, в церемонии приняли участие представители Министерства образования, Милли Меджлиса, Союза архитекторов Азербайджана, высших учебных заведений.

Ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова проинформировала участников мероприятия о проекте.

Ректор отметила, что работы по развитию проекта градостроительства и восстановления исторического архитектурного наследия города Шуша, начатые по инициативе студентов архитектурного факультета, начались год назад.

Заслуженный архитектор, доцент Егяна Гаджиева, которая в проекте является руководителем по развитию градостроительной структуры, рассказала о проекте генплана Шуши на 2020-2040 годы, были представлены работы, выполненные с участием студентов.

На первом этапе были проведены работы в основном по общественным, жилым и нежилым зонам, промышленным зонам, зонам отдыха и озеленения. На следующем этапе были предложены новые жилые массивы, определение новых границ территории города к 2040 году, обновление маршрута эко-туризма для Шуши, выделение территорий для новых построек и т. д.

Доктор архитектуры, профессор Сабина Гаджиева отметила, что в целом в Шуше 165 исторических памятников, но студенты работали над эскизными проектами некоторых памятников. Затем студенты представили эскизные проекты реставрации Нижней и Верхней мечети Гевхар Ага, домов-музеев Ханской дочери Натаван, Узеир бека Гаджибейли, Бюльбюля, Гасан бека Везирова и других, бань, караван-сараев и фонтанов. Cтудентами разработаны 3D проекты реставрации представленных памятников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşanın memarlıq irsinin bərpa-eskiz layihələrinin təqdimatı keçirilib

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