Прошел год с начала Отечественной войны

Минул ровно год с 27 сентября 2020 года, когда азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруж

Минул ровно год с 27 сентября 2020 года, когда азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Report напоминает, что азербайджанская армия с первого дня боев, получив большое преимущество над противником, начала вытеснять оккупационные силы с наших земель, постепенно очищая их от врага. Уже к концу первого дня военных действий были освобождены стратегически важные высоты в Кяльбаджарском районе, Муровдаге и Агдере, а также 6 сел – 4 в Физулинском районе и 2 в Джебраильском районе. При поддержке танковых подразделений азербайджанской армии, подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была обнаружена и уничтожена значительная часть живой силы, военных объектов и боевой техники вооруженных сил Армении, находящихся на переднем крае и в глубине обороны.

В период 44-дневной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев часто выступал с обращением к народу. На своих аккаунтах в социальных сетях, в интервью зарубежным и местным СМИ он объявлял об освобождении от врага новых поселков, сел, городов. В своих выступлениях Верховный главнокомандующий каждый раз отмечал, что если враг не покинет все оккупированные территории, на его голову обрушится “железный кулак”. Так и произошло. "Железный кулак" - символ политической воли президента Ильхама Алиева и силы азербайджанской армии, сокрушил голову армянских оккупантов, поставив врага на колени.

Азербайджанская армия ценой крови и жизни 3 октября освободила от врага поселок Мадагиз Тертерского района. Президент Ильхам Алиев вернул поселку историческое название Суговушан. Как только начали исчезать следы врага с наших земель, уродливые имена, которыми они называли наши исторические земли, отправились на свалку истории.

Победоносная азербайджанская армия, освободив 4 октября от оккупантов город Джебраил, 9 октября поселок Гадрут Ходжавендского района, 17 октября город Физули, 20 октября город Зангилан, 25 октября город Губадлы, почти 30 лет спустя возвысила наш трехцветный флаг на этих территориях.

Древняя культурная столица Азербайджана - Шуша 8 ноября 2020 года, спустя 28 лет и 6 месяцев была освобождена от вражеской оккупации, в городе был поднят азербайджанский флаг. Возвращение Шуши - вершина победы в Отечественной войне. Наши бойцы проявили небывалое мужество и героизм, вскарабкавшись по крутым отвесным скалам, и вступив с врагом в рукопашный бой за родной город. Вернув Шушу, азербайджанская армия сломала хребет врагу. Именно освобождение этого города стало переломным моментом в войне, и Армения была вынуждена подписать акт капитуляции.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении огня и боевых действий. Согласно договоренностям, армянские вооруженные силы 20 ноября покинули Агдамский район, 25 ноября - Кяльбаджарский район, а 1 декабря - Лачинский район. Азербайджанская армия вошла на эти территории, не понеся никаких потерь.

Благодаря дипломатическому таланту, принципиальности и железной воле президента Азербайджана, а также победоносному шествию азербайджанской армии, успешно завершился процесс освобождения наших территорий от оккупации, обеспечена территориальная целостность страны. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева исполнила резолюции Совета безопасности ООН, которые на протяжении около 30 лет оставались невыполненными, за короткое время освободив Карабах от оккупационных сил. Таким образом, 44-дневная Вторая Карабахская война под названием Отечественной войны вписана золотыми буквами в историю Азербайджана.

К сожалению, на войне не обойтись без потерь. По данным Министерства обороны на 14 июля 2021 года, шехидами в Отечественной войне стали 2 907 человек, семеро военнослужащих считаются пропавшими без вести. Именно ценою жизни и крови этих героев освобождены от врага азербайджанские территории, почти 30 лет находящиеся под оккупацией, и благодаря им мы отмечаем День победы!