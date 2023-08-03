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Прошел год с начала антитеррористической операции ”Возмездие"

Прошел год с начала антитеррористической операции ”Возмездие" Прошел год с начала антитеррористической операции “Возмездие”, проведенной Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе против незаконных армянских вооруженных формирований.
Карабах
3 августа 2023 г. 01:06
Прошел год с начала антитеррористической операции ”Возмездие

Прошел год с начала антитеррористической операции “Возмездие”, проведенной Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе против незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанской армии, нарушив тем самым положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В результате провокации погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз горного хребта, охватывающего территорию Кельбаджарского и Лачынского районов, и установить здесь новые боевые позиции.

В результате контроперации "Возмездие", проведенной подразделениями азербайджанской армии, под контроль взяты высота Гырхгыз, Сарыбаба и другие господствующие высоты, имеющие стратегическое значение. Затем подразделения ВС Азербайджана провели инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части, дислоцированной в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. Кроме того, уничтожена живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортные средства и партия боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований.

Азербайджан неоднократно заявлял, что наличие подразделений ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы, вопреки трехстороннему заявлению, продолжает представлять угрозу. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение армянских незаконных вооруженных формирований являются обязательными.

Минобороны заявляет, что любые террористические действия и провокации на суверенных территориях Азербайджана будут решительно пресекаться, и ответные меры будут еще более сокрушительными.

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Версия на азербайджанском языке “Qisas” antiterror əməliyyatından bir il ötür

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