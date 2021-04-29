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Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом

Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.
Карабах
29 апреля 2021 г. 23:57
Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом

Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.

Как передает Report, подтверждена информация о том, что пропавший без вести уже как восемь месяцев лейтенант Юсифов Али Сульхаддин оглы стал шехидом.

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