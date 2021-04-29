Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом

Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.
Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидомПропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.
Карабах
29 апреля 2021 г. 23:57
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Версия на азербайджанском языке İtkin düşən zabitimizin səkkiz aydan sonra şəhid xəbəri gəldi