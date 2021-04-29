Пропавший без вести восемь месяцев назад офицер стал шехидом

Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.

Найдено тело еще одного военнослужащего азербайджанской армии, который пропал без вести во время Отечественной войны.