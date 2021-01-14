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Пропавший без вести офицер стал шехидом

Пропавший без вести офицер стал шехидом Стало известно о том, что еще один азербайджанский военнослужащий, считавшийся пропавшим без вести во время Отечественной войны, стал шехидом.
Карабах
14 января 2021 г. 23:17
Пропавший без вести офицер стал шехидом

Стало известно о том, что еще один азербайджанский военнослужащий, считавшийся пропавшим без вести во время Отечественной войны, стал шехидом.

Как передает Report, речь идет о 28-летнем старшем лейтенанте Гасанаге Шакир оглы Абдуллазаде, который был похоронен сегодня на II Аллее почетного захоронения.

Г.Абдуллазаде родился в 1993 году в городе Лянкаран. Он был женат. Последний раз его семья разговаривала с ним 1 октября.

Отметим, что Мирзоев числился в списке 64 пропавших без вести военнослужащих, опубликованном Министерством обороны Азербайджана.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində itkin düşmüş zabitimizin şəhid olduğu müəyyənləşib

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