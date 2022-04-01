ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана

Разминирование является одним из приоритетных направлений работы ПРООН в Азербайджане.

Разминирование является одним из приоритетных направлений работы ПРООН в Азербайджане.

Об этом Report заявил временный поверенный в делах представительства ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов.

По его словам, взаимодействие участников проходящей в Баку международной конференции по вопросам разминирования позволит "создать некую дорожную карту по выработке новой стратегии, а также поможет создать систему устойчивого финансирования".

"Меняются технологии и системы. И мы хотим все это использовать в разминировании территорий Азербайджана. Это также приведет к сокращению сроков разминирования, увеличению эффективности и снижению стоимости работ по разминированию и позволит сохранить больше жизней", заявил временный поверенный в делах представительства ПРООН.

Сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.