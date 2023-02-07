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ПРООН: ANAMA демонстрирует прекрасную работу

ПРООН: ANAMA демонстрирует прекрасную работу Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии.
Карабах
7 февраля 2023 г. 14:07
ПРООН: ANAMA демонстрирует прекрасную работу

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии.

Как сообщает Report, об этом глобальный советник по противоминной деятельности и развитию в ПРООН Стейнор Эссен заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.

"Работы по разминированию до сегодняшнего дня осуществлены в основном за средства самой страны. ANAMA демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии. Азербайджан заявил, что готов к вовлечению в этот процесс доноров. Мы пытаемся подключить к разминированию ЕС и правительство Великобритании, используя наилучший их опыт", - сказал Стейнор Эссен.

В целом, по его словам, за последние два года с завершения войны произошли большие изменения в области разминирования.

"Когда я прибыл в Карабах после войны, тут, ситуация с минами была ужасная, наблюдался большой недостаток в информации. Однако за два года произошли большие изменения", - сказал он.

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Версия на английском языке UNDP: ANAMA operates at high level
Версия на азербайджанском языке BMTİP: “ANAMA yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir”

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