ПРООН: ANAMA демонстрирует прекрасную работу

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии.
Как сообщает Report, об этом глобальный советник по противоминной деятельности и развитию в ПРООН Стейнор Эссен заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.
"Работы по разминированию до сегодняшнего дня осуществлены в основном за средства самой страны. ANAMA демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии. Азербайджан заявил, что готов к вовлечению в этот процесс доноров. Мы пытаемся подключить к разминированию ЕС и правительство Великобритании, используя наилучший их опыт", - сказал Стейнор Эссен.
В целом, по его словам, за последние два года с завершения войны произошли большие изменения в области разминирования.
"Когда я прибыл в Карабах после войны, тут, ситуация с минами была ужасная, наблюдался большой недостаток в информации. Однако за два года произошли большие изменения", - сказал он.