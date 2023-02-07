ПРООН: ANAMA демонстрирует прекрасную работу

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии.

Как сообщает Report, об этом глобальный советник по противоминной деятельности и развитию в ПРООН Стейнор Эссен заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.

"Работы по разминированию до сегодняшнего дня осуществлены в основном за средства самой страны. ANAMA демонстрирует прекрасную работу, используя наилучшие технологии. Азербайджан заявил, что готов к вовлечению в этот процесс доноров. Мы пытаемся подключить к разминированию ЕС и правительство Великобритании, используя наилучший их опыт", - сказал Стейнор Эссен.

В целом, по его словам, за последние два года с завершения войны произошли большие изменения в области разминирования.

"Когда я прибыл в Карабах после войны, тут, ситуация с минами была ужасная, наблюдался большой недостаток в информации. Однако за два года произошли большие изменения", - сказал он.