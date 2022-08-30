Пройдет экспертиза обнаруженных в Агдаме и Кяльбаджаре останков

На прошлой неделе одна коробка с костными останками была доставлена из агдамского села Шыхбабалы, три - из кяльбаджарских сел Заллар и Чыраг.

На прошлой неделе одна коробка с останками костей была доставлена из агдамского села Шыхбабалы, три - из кяльбаджарских сел Заллар и Чыраг.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Объединения судебно–медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов сегодня на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза костных останков будет проведена на этой неделе.