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Проходят похороны шехида Отечественной войны

Проходят похороны шехида Отечественной войны 27 сентября 2020 года он примкнул к боям за освобождение оккупированных Арменией территорий
Карабах
20 мая 2021 г. 11:32
Проходят похороны шехида Отечественной войны
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Проходят похороны шехида Отечественной войны, военнослужащего Азербайджанской армии Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу.

Как передает Report, останки шехида доставлены во Вторую Аллею почетного захоронения.

В церемонии похорон участвуют официальные лица Сальянской районной исполнительной власти и Министерства обороны, родные шехида, военные и представители общественности.

Тебриз Ибрагимов родился 8 октября 1992 года в селе Чадырлы Сальянского района. 27 сентября 2020 года он примкнул к боям за освобождение оккупированных Арменией территорий.

28 сентября Т. Ибрагимов в последний раз связался с семьей. Он пропал без вести в боях за гору Муров. Два дня назад его останки были обнаружены.

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