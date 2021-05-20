Проходят похороны шехида Отечественной войны

27 сентября 2020 года он примкнул к боям за освобождение оккупированных Арменией территорий

Проходят похороны шехида Отечественной войны, военнослужащего Азербайджанской армии Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу.

Как передает Report, останки шехида доставлены во Вторую Аллею почетного захоронения.

В церемонии похорон участвуют официальные лица Сальянской районной исполнительной власти и Министерства обороны, родные шехида, военные и представители общественности.

Тебриз Ибрагимов родился 8 октября 1992 года в селе Чадырлы Сальянского района. 27 сентября 2020 года он примкнул к боям за освобождение оккупированных Арменией территорий.

28 сентября Т. Ибрагимов в последний раз связался с семьей. Он пропал без вести в боях за гору Муров. Два дня назад его останки были обнаружены.